Questa mattina l’ultima seduta per il Torino prima dell’amichevole di oggi pomeriggio in cui i granata sfideranno l’Alcione
Seconda settimana di ritiro a Pinzolo, con il Torino che questa mattina svolgerà l’ultima seduta di allenamento, in vista dell’amichevole di oggi pomeriggio contro l’Alcione, prevista per le 17.30. Dopo la netta vittoria per 13-0 nell’esordio stagionale oggi i granata sfideranno L’Alcione, che milita in serie C. Questa mattina la rifinitura, per arrivare al meglio alla pomeridiana.
La diretta dell’allenamento
Ore 12.10 Si chiude qui l’allenamento mattutino di rifinitura
Ore 11.40 Si continuano a provare schemi difensivi, ora da calcio d’angolo.
Ore 11.30 Ora Abate lavora su schemi difensivi nelle situazioni di calci di punizione. A difendere è sempre la squadra con pettorina.
Ore 11.10 Prove tattiche ora sul campo principale: la squadra schierata col 3-4-2-1, in granata, imposta dal basso, quella con pettorina (col 4-2-3-1) va in pressing. Con pettorina ci sono Paleari; Dembélé, Coco, Ismajli Biraghi; Gineitis, Luongo; Casadei, Njie, Cacciamani, Simeone. In granata invece difesa a tre: Brezzo; Dellavalle, Pellini, Carrascosa; Bianay Balcot, Dalla Vecchia, Ilic, Aboukhlal, Oristanio, Gabellini, Kulenovic.
Ore 11.08 Ad assistere alla seduta c’è anche il responsabile del Settore giovanile Ruggero Ludergnani,
ore 11.05 I portieri si allenano con Di Sarno mentre il resto del gruppo è sul principale per un lavoro atletico. Zapata ha ora raggiunto Ilkhan in palestra.
ore 11.00 Il turco ora si sposta in palestra mentre sul secondario arrivano Adams e Kugyela. Per i due lavoro col preparatore.
Ore 10.50 Ilkhan corre con il preparatore sul campo secondario, il turco svolgerà un allenamento differenziato