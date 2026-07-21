Seconda settimana di ritiro a Pinzolo, con i granata che oggi svolgeranno una doppia seduta, una al mattino e l’altra nel pomeriggio

Il Torino, dopo l’ottimo nella prima amichevole, terminata 13-0 per i granata continua a prepararsi in vista della prossima stagione. Oggi i granata svolgeranno una doppia seduta di allenamenti, una al mattino, che inizierà intorno alle ore 11, mentre l’altra, quella pomeridiana, avrà inizio intorno alle 17.30.

La diretta dell’allenamento mattutino

ore 11.30 Il Cholito ora ha terminato la sua seduta e prima di rientrare ai ferma con i tifosi per foto e autografi

Ore 11.05 I portieri sono sul campo principale con il preparatore

Ore 11.02 Un gruppo lavora in palestra, mentre un altro fa lavoro muscolare davanti alla palestra

Ore 10.55 La squadra è arrivata al campo Pineta e i giocatori hanno incominciato ad andare in palestra. Sul campo secondario Simeone fa differenziato con il preparatore