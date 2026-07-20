Al via la seconda settimana di allenamenti a Pinzolo per gli uomini di Abate, in cui ci saranno due test amichevoli

Inizia la seconda settimana di ritiro a Pinzolo, in Val Rendena, per il Torino di Abate che, dopo il primo test amichevole vinto 13-0, è atteso per gli ultimi due test contro l’alcione Milano e il Cittadella prima del ritorno a Torino. Questa mattina i i granata svolgeranno una seduta d’allenamento alla quale non saranno presenti col gruppo Ilkhan, Pellegri, Anjorin e Balcot, alle prese con il recupero dai rispettivi problemi fisici.

La diretta

Ore 11.40 Gineitis, Casadei e Dembélé tra i più in forma: sono i tre che guidano il gruppo e hanno il miglior tempo.

Ore 11.15 Ora giri di campo: corsa ad alta intensità per il gruppo. La corsa parte dal campo principale e prosegue per quello secondario.

Ore 10:40 Per il gruppo ora esercitazioni tattiche sul possesso sul campo secondario. Giro palla in difesa mentre i giocatori con pettorina devono pressare. Abate segue ogni movimento e quando vede qualcosa che non va urla “Ragioniamo!”

Ore 10:30 Con Abate lavorano Ismajli, Dalla Vecchia, Casadei, Luongo, Bianay Balcot, Aboukhlal, Coco, con Biglia ci sono invece Dellavalle, Oristanio, Ilic, Biraghi, Cacciamani, Gineitis, Gabellini, Carrascosa

Ore 10.27 Sul campo secondario i portieri lavorano con il preparatore mentre il resto del gruppo é con gli altri componenti dello staff

Ore 10:22 Sul campo principale Zapata, Simeone e Kugjela effettuano giri di campo seguiti dai preparatori atletici.

Ore 10:00 La squadra è arrivata al campo Pineta e al momento i giocatori si trovano in palestra.