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Il turco questa mattina ha lavorato in palestra e nei prossimi 10-15 giorni seguirà un lavoro differenziato

Nessuna lesione, quanto un sovraccarico muscolare: gli esami ai quali è stato sottoposto Ilkhan hanno escluso lesioni ma il centrocampista dovrà lavorare a parte per circa 10-15 giorni per rientrare dall’infortunio. Questa mattina il giocatore ha lavorato in palestra riprendendo così la preparazione dopo lo stop degli ultimi due giorni.

Emirhan Ilkhan of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
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ultimo aggiornamento: 19-07-2026

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1 Commento
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35 minuti fa

Eh beh ci sta’ dai, è stato un inizio di stagione durissimo, bisogna ammetterlo.

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