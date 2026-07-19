Il turco questa mattina ha lavorato in palestra e nei prossimi 10-15 giorni seguirà un lavoro differenziato

Nessuna lesione, quanto un sovraccarico muscolare: gli esami ai quali è stato sottoposto Ilkhan hanno escluso lesioni ma il centrocampista dovrà lavorare a parte per circa 10-15 giorni per rientrare dall’infortunio. Questa mattina il giocatore ha lavorato in palestra riprendendo così la preparazione dopo lo stop degli ultimi due giorni.