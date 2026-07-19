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Il Torino, dopo aver battuto ieri 13-0 il Pinzolo Valrendena nella prima amichevole, questa mattina si allenerà al campo Pineta

Il Torino chiuderà oggi la prima settimana di ritiro a Pinzolo. La squadra granata, dopo l’amichevole di ieri pomeriggio, si allenerà a partire dalle 10. Seduta di scarico dopo la prima amichevole andata in scena ieri, quella col Pinzolo Valrendena.

La diretta

Ore 11.05 Finisce ora l’allenamento, la squadra rientra negli spogliatoi. A fermarsi per una partita di calcio ping pong sono Njie-Gabellini che sfidano Cacciamani e Luongo.

Ore 11.00 Lavorano in palestra anche Ilkhan e Pellegri: l’attaccante ora rientra negli spogliatoi.

ore 10:45 Al gruppo si è aggiunto anche Duvan Zapata che è lavora con il gruppo sulla parte muscolare.


Ore 10:40 La squadra (tranne i portieri, rimasti in palestra) lavora ora su esercizi specifici per il potenziamento muscolare, per bicipiti, tricipiti e addome.

Ore 10:30 I tifosi seguono la seduta mattutina nel campo secondario: la squadra ora ha lasciato la palestra.

Ore 10 La squadra è arrivata al campo Pineta. Questa mattina è in programma una seduta in palestra.

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ultimo aggiornamento: 19-07-2026

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