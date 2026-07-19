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Ufficializzata nel raduno davanti al Fila la decisione di tornare in Curva Maratona: la contestazione, però, non si fermerà

La scelta dei gruppi degli Ultras Granata è quella di tornare di nuovo in Maratona: al raduno del Filadelfia, organizzato per riunire i tifosi e parlare di come proseguire la contestazione a Urbano Cairo, si è giunti alla decisione. La contestazione, come emerso ieri, proseguirà: ma dall’interno dello stadio e non dall’esterno. L’intenzione è quella di andare avanti con manifestazioni di dissenso – come marce o iniziative simili – rientrando però in Maratona già a partire dalla prima sfida stagionale, quella di Coppa Italia.

Fans of Torino FC in sector ‘Curva Maratona’ show their support prior to the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 19-07-2026

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