Le prime parole di Gaetano Oristanio, il primo acquisto: “Ho esordito proprio contro il Toro, una grande emozione”

Il primo acquisto del Torino: Gaetano Oristanio, impegnato a Pinzolo nel ritiro che segna la prima fase della preparazione estiva, si è presentato alla stampa. L’esordio in A (proprio contro il Toro, il lavoro con Abate, le prime impressioni del gruppo).

La presentazione di Oristanio

Oristanio, ha esordito proprio contro il Toro in A, il 21 agosto del 2023: che ricordi ha di quella giornata?

“Una bellissima emozione perché ho giocato a titolare, era una partita bellissima, era la mia prima partita in Serie A e penso sia il sogno di ogni ragazzino che inizia a giocare a calcio e quindi la ricordo veramente con molta, molta emozione, un bellissimo ricordo”.

Lei è uno dei giovani su cui il Torino punta: cosa ha percepito parlando con Abate?

“Il gruppo deve essere a primo posto sempre, quindi bisogna mettere sempre la squadra al primo posto, essere uniti, essere sempre compatti in ogni situazione e in ogni momento della stagione. Poi il fatto di essere giovane o vecchio cambia poco perché bisogna dare il 110% in campo ed essere sempre disponibili. Non importa l’età, abbiamo il capitano che ha un’ età e un’esperienza, abbiamo il ragazzino di 19 anni e l’atteggiamento deve essere sempre lo stesso e dare il 110% ogni allenamento e ogni partita.

Abate è un allenatore giovane: che gioco vuole da voi? Su cosa insiste?

“Il mister ha tantissime idee e dobbiamo metterle solo in pratica, ma la cosa che ho percepito subito è il fatto di avere coraggio, di avere personalità, di avere concetti chiari, concetti puliti e di essere alcune volte sfrontati e alcune volte molto disciplinati. Oltre alle tantissime idee, è il coraggio che dobbiamo avere”.

L’ultimo a fare un gol su punizione è stato Ljajic nel 2017…

“Ci alleniamo tutti per quello, è un gesto tecnico molto bello quindi non sono l’unico a voler segnare su punizione”.

In ritiro ci sono tanti tifosi: che impressione hai avuto?

“Ogni giorno c’è una quantità di tifosi impressionante, questa è una cosa veramente bellissima, vengono da tutte le parti d’Italia, questo ti fa capire veramente la grandezza e voglio riscoprire anche la storia del Torino, io sono un ragazzo giovane però c’è una storia incredibile non di questa società”.

Un obiettivo personale? Nelle corde hai il gol…

“Ogni giocatore cerca la continuità, la continuità è quella che ti dà risultato, ti fa stare bene anche a livello fisico e a livello mentale, quindi posso dirti solo che si lavora per cercare la miglior forma e la miglior continuità possibile”.