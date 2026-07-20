A Pinzolo Abate spinge forte su tutto: parte atletica e parte tattica. La squadra corre e lo segue senza risparmiarsi

Allenamenti duri, chilometri su chilometri percorsi. Abate spinge e il Torino lavora duramente a Pinzolo in vista della stagione che verrà. Non si concentra solo su una cosa o su un’altra, Abate. Vuole che ogni aspetto sia curato al massimo. A partire, appunto, dalla preparazione fisica. Come questa mattina quando l’allenamento si è chiuso proprio con una sessione di corsa. Squadra divisa in gruppi.

A tirare più di tutti Cesare Casadei, nel gruppo dei più veloci (insieme a Ginetis e Dembélé). E a seguire da vicino l’esercizio era impossibile non notare la stanchezza. Qualcuno era pure bonariamente contrariato da tanto sforzo (“Mai vista una cosa così”), altri invece, come Cacciamani, non hanno smesso di spingere dall’inizio alla fine (“Caccia rallenta, resta col gruppo“, urlava Abate per evitare che l’esterno esagerasse). E quando poi c’è invece da mettere in pratica – e qui siamo alla parte tattica – ogni nozione ritenuta fondamentale dall’allenatore, Abate non ne perdona una. Senza che manchi mai – e questo lo aveva sottolineato Ismajli nell’intervista raccolta proprio qui a Pinzolo – l’aspetto positivo, pure del rimprovero. “Ragioniamo!” ha urlato più volte il tecnico, per fare in modo che tutto filasse come desiderava. E così di giorno in giorno, di allenamento in allenamento.