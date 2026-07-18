La decisione dovrebbe essere comunicata durante il raduno di domani, che si svolgerà davanti al Filadelfia
Gli ultras del Torino sono pronti a ritornare all’Olimpico Grande Torino, con l’obiettivo di rianimare la curva e sostenere i giocatori. La decisione definitiva verrà comunicata domani, durante il raduno che si svolgerà davanti al Filadelfia. L’iniziativa sarà aperta a tutti i tifosi, che potranno prendere parte al raduno. La decisione di ritornare allo stadio, voluta per sostenere la squadra, non metterà fine alla contestazione contro la società, in quanto cambieranno unicamente le modalità della protesta dei tifosi granata.
Boh non lo so. Avrei preferito un passo indietro seppur politico di Cairo prima di tornare. Pero’ sommare lo stadio vuoto ad una tifoseria in via d’estinzione fa male a chi ama questa storia e questa maglia. Serviva un cambiamento e invece qui non cambia un ca**o.
Bambini dell’asilo nido occupato inkaxxatissimi perche’ finalmente i Tifosi del Toro hanno capito di essere cascati nella trappola di un gruppo di contestaTORDI di professione che nulla hanno di Granata (spesso sono gobbi) e vanno in giro a mettere le citta’ a ferro e fuoco su istruzione di padroni occulti… Leggi il resto »
Sostegno da 15 esimo posto…se va bene…
A questo punto,una volta iniziata,doveva continuare..non sono d accordo nel rientrare,anzi ..lo avrei voluto più vuoto ancora..il segnale doveva essere ancora più forte..pur non condividendo,sono sicuro che sia fatto in buona fede e non per qualche motivo fantasioso.. perché qua si fanno tante illazioni,ma come al solito,senza parlare di fatti..rimane… Leggi il resto »
Illazioni? Ma non ti sei accorto di cos’e’ successo al derby? Fette di prosciutto ben avvolte attorno agli occhi, mi racccomando!