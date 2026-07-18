La decisione dovrebbe essere comunicata durante il raduno di domani, che si svolgerà davanti al Filadelfia

Gli ultras del Torino sono pronti a ritornare all’Olimpico Grande Torino, con l’obiettivo di rianimare la curva e sostenere i giocatori. La decisione definitiva verrà comunicata domani, durante il raduno che si svolgerà davanti al Filadelfia. L’iniziativa sarà aperta a tutti i tifosi, che potranno prendere parte al raduno. La decisione di ritornare allo stadio, voluta per sostenere la squadra, non metterà fine alla contestazione contro la società, in quanto cambieranno unicamente le modalità della protesta dei tifosi granata.