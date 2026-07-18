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La decisione dovrebbe essere comunicata durante il raduno di domani, che si svolgerà davanti al Filadelfia

Gli ultras del Torino sono pronti a ritornare all’Olimpico Grande Torino, con l’obiettivo di rianimare la curva e sostenere i giocatori. La decisione definitiva verrà comunicata domani, durante il raduno che si svolgerà davanti al Filadelfia. L’iniziativa sarà aperta a tutti i tifosi, che potranno prendere parte al raduno. La decisione di ritornare allo stadio, voluta per sostenere la squadra, non metterà fine alla contestazione contro la società, in quanto cambieranno unicamente le modalità della protesta dei tifosi granata.

Fans of Torino FC in sector ‘Curva Maratona’ show their support prior to the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 18-07-2026

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Speruma torni Baffone
Speruma torni Baffone
27 secondi fa

Boh non lo so. Avrei preferito un passo indietro seppur politico di Cairo prima di tornare. Pero’ sommare lo stadio vuoto ad una tifoseria in via d’estinzione fa male a chi ama questa storia e questa maglia. Serviva un cambiamento e invece qui non cambia un ca**o.

Scimmionelli
Scimmionelli
12 minuti fa

Bambini dell’asilo nido occupato inkaxxatissimi perche’ finalmente i Tifosi del Toro hanno capito di essere cascati nella trappola di un gruppo di contestaTORDI di professione che nulla hanno di Granata (spesso sono gobbi) e vanno in giro a mettere le citta’ a ferro e fuoco su istruzione di padroni occulti… Leggi il resto »

Kawasaki77
Kawasaki77
7 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Sostegno da 15 esimo posto…se va bene…

granata13
granata13
26 minuti fa

A questo punto,una volta iniziata,doveva continuare..non sono d accordo nel rientrare,anzi ..lo avrei voluto più vuoto ancora..il segnale doveva essere ancora più forte..pur non condividendo,sono sicuro che sia fatto in buona fede e non per qualche motivo fantasioso.. perché qua si fanno tante illazioni,ma come al solito,senza parlare di fatti..rimane… Leggi il resto »

Scimmionelli
Scimmionelli
10 minuti fa
Reply to  granata13

Illazioni? Ma non ti sei accorto di cos’e’ successo al derby? Fette di prosciutto ben avvolte attorno agli occhi, mi racccomando!

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