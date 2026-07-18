Il Torino oggi scenderà in campo per la prima amichevole della stagione, sarà il primo test per Ignazio Abate

Alle 17.30 il Torino scenderà in campo per la prima amichevole della stagione, contro il Pinzolo Valrendena. La partita, segnerà l’esordio di Ignazio Abate sulla panchina del Torino, durante la prima delle diverse amichevoli che i granata affronteranno per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione.

Verso Torino-Pinzolo Valrendena

Oggi si potranno vedere i primi progressi della squadra: in questi primi giorni Abate ha già trasmesso le sue idee e il suo modo di giocare ai giocatori. I granata dovrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1, il sistema di gioco che Abate ha intenzione di utilizzare nel corso della prossima stagione. Nonostante la squadra non sia ancora al competo, con le assenze di Vlasic, Pedersen e Adams, il Toro è pronto per iniziare la nuova stagione. Inoltre, con l’avanzare del mercato i granata investiranno nel mercato, per provare a dare ad Abate una rosa competitiva.

L’attesa per i nuovi

Con la partita di domani, il Torino, oltre a ritrovare i giocatori della passata stagione è pronto anche ad accogliere i nuovi innesti provenienti dal mercato e di ritorno dai prestiti. Tra tutti l’attesa per il debutto di Cacciamani, che dopo la stagione, sempre con Abate, alla Juve Stabia è pronto a fare il salto per conquistare la fascia, visto che al momento è scoperta. Anche Oristanio, arrivato dal Venezia, è pronto ad esordire con i granata, con il trequartista che dovrebbe occupare uno dei due posti dietro la punta.