Sabato 18 luglio alle ore 17.30 i granata scenderanno in campo per la prima amichevole della stagione, ecco dove vederla
Il Torino si appresta a cominciare la stagione 2026/27, con i granata che nella giornata di domani sfideranno il Pinzolo Valrendena alle ore 17.30. La vendita dei biglietti sarà vietata ai residenti in Piemonte, che non potranno assistere all’amichevole. La gara sarà trasmessa su Dazn e su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera.
Andateci piano ragazzi,non forzate troppo,giocate semplice che è già sufficiente. Mi raccomando non affondate i tackle, che questi già si fanno male durante le foto di rito.
Fa ridere a qualunque delle 2 squadre sia starà detta.
😁😁
La possibilità di scelta,va sempre data,io sono una quindicina d’anni che ho scelto.
🤣😂😂😂 fanno quasi tenerezza.