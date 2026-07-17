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Sabato 18 luglio alle ore 17.30 i granata scenderanno in campo per la prima amichevole della stagione, ecco dove vederla

Il Torino si appresta a cominciare la stagione 2026/27, con i granata che nella giornata di domani sfideranno il Pinzolo Valrendena alle ore 17.30. La vendita dei biglietti sarà vietata ai residenti in Piemonte, che non potranno assistere all’amichevole. La gara sarà trasmessa su Dazn e su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera.

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ultimo aggiornamento: 17-07-2026

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Berggreen
Berggreen
23 minuti fa

Andateci piano ragazzi,non forzate troppo,giocate semplice che è già sufficiente. Mi raccomando non affondate i tackle, che questi già si fanno male durante le foto di rito.

casToro
casToro
12 minuti fa
Reply to  Berggreen

Fa ridere a qualunque delle 2 squadre sia starà detta.
😁😁

Berggreen
Berggreen
3 minuti fa
Reply to  casToro

La possibilità di scelta,va sempre data,io sono una quindicina d’anni che ho scelto.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
28 minuti fa

🤣😂😂😂 fanno quasi tenerezza.

Pinzolo, l’allenamento: 200 tifosi, prima di Mascardi e striscione contro Cairo