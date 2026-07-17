Sabato 18 luglio alle ore 17.30 i granata scenderanno in campo per la prima amichevole della stagione, ecco dove vederla

Il Torino si appresta a cominciare la stagione 2026/27, con i granata che nella giornata di domani sfideranno il Pinzolo Valrendena alle ore 17.30. La vendita dei biglietti sarà vietata ai residenti in Piemonte, che non potranno assistere all’amichevole. La gara sarà trasmessa su Dazn e su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera.