Il comitato di sicurezza ha deciso che i tifosi del Torino non potranno accedere agli impianti per assistere alle amichevoli in Trentino

In vista delle amichevoli estive che vedranno protagonista il Torino durante il ritiro di Pinzolo, è arrivata una decisione sul fronte della sicurezza.

Per gli incontri in programma in Trentino sarà infatti vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Piemonte, una misura adottata per prevenire possibili criticità legate alla presenza delle tifoserie. I sostenitori granata potranno comunque seguire la squadra durante gli allenamenti, ma non avranno la possibilità di acquistare i tagliandi per accedere alle tribune degli impianti che ospiteranno le amichevoli estive. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle restrizioni già previste per la stagione calcistica 2026/27, durante la quale ai tifosi granata residenti in Piemonte sarà vietata la partecipazione alle trasferte fino al 3 novembre 2026.