Ecco tutte le informazioni per acquistare i tagliandi validi per assistere alle 3 gare amichevoli durante il ritiro a Pinzolo

Con il ritiro estivo è iniziata ufficialmente la nuova stagione granata con Ignazio Abate al timone e questo weekend è gi tempo del primo test amichevoli. I granata affronteranno il Pinzolo Valrendena sabato 18 luglio, alle ore 17.30, prima di scendere in campo mercoledì 22 luglio, alle ore 17.30, contro l’Alcione Milano e sabato 25 luglio alle ore 17.00 contro il Cittadella.

Per assistere alle 3 gare amichevoli del Torino, durante il ritiro estivo a Pinzolo, sarà necessario l’acquisto dei biglietti, la cui vendita sarà disponibile online sul circuito Vivaticket oppure presso il luogo delle amichevoli. Il prezzo delle gare è fissato a 12 euro per gli adulti mentre sarà gratuito per gli Under 8 e per le persone con disabilità.