Il centrocampista turco vuole guadagnarsi la considerazione di Abate dopo l’ottima stagione precedente

Al termine di una stagione di rinascita, condita anche dal rinnovo contrattuale, Ilkhan vuole convincere il neo allenatore granata, Ignazio Abate, ad avere un ruolo da protagonista nel nuovo Torino. Dopo stagioni poco convincenti in serie B e in Turchia e la prima parte della scorsa stagione all’ombra di qualche giocatore granata, il centrocampista classe 2004 è definitivamente sbocciato grazie a prestazioni di grande livello. Performance che hanno convinto la società a esercitare il rinnovo di contratto, considerando il giocatore importante per il nuovo progetto targato Abate.

In un centrocampo con diverse incognite, Ilkhan rappresenta una delle poche certezze

Come ribadito dallo stesso ds granata, Gianluca Petrachi, durante la conferenza stampa di presentazione di Abate, a centrocampo c’è abbondanza di giocatori, dunque eventuali innesti arriverebbero solo con la partenza di uno di questi. Tolti Ilkhan e Casadei, tra i cedibili figurano infatti Ilic e Gineitis verso i quali ancora nessuna offerta concreta si è palesata. Pertanto, il turco rappresenta, insieme all’ex Chelsea, il punto fermo del centrocampo granata da cui Abate dovrà ripartire.

Il centrocampo a 2 e il partner di reparto

Il modulo che, verosimilmente, verrà adottato dal nuovo allenatore granata sarà il 3-4-2-1 con a centrocampo due esterni e una coppia in mezzo composta probabilmente da Ilkhan e Casadei. Un ruolo che il turco ha già ricoperto, in maniera eccellente, nel 3-4-1-2 di D’Aversa dove ha trovato anche 1 gol e 1 assist. Seppur il 6 granata nasca come un regista puro, ha dimostrato di calarsi molto bene nel ruolo di mediano dove, oltre alla precisione e all’ordine, ha anche dimostrato una discreta incidenza nella zona offensiva. Pertanto, il ritiro estivo sarà cruciale per guadagnarsi la considerazione del tecnico in vista della stagione 2026/2027.