L’ex allenatore del Fasano, Luigi Agnelli, è il nuovo collaboratore tecnico di Ignazio Abate: ripercorriamo la sua carriera

5 giorni fa, attraverso un comunicato ufficiale, il Torino FC ha reso noto lo staff tecnico di Ignazio Abate per la stagione 2026/2027 e tra i nomi figura anche quello di Luigi Agnelli. L’ex allenatore del Fasano è, insieme a Lucas Biglia, il nuovo collaboratore tecnico dell’allenatore granata che lo accompagnerà in questa nuova avventura.

Dalla laurea in Scienze Motorie alla vittoria del campionato in Eccellenza: la carriera

Luigi Agnelli nasce il 7/03/1983 a Foggia, città in cui si forma all’Università degli studi di Foggia laureandosi nel 2019 in Scienze Motorie. Contestualmente muove i primi passi da allenatore: dal 2018 al 2020 ricopre il ruolo di tecnico della Manfredonia, nel 2021 diventa il preparatore sportivo della Polisportiva Vastogirardi Calcio per poi, l’anno successivo passare alla Luparense come vice allenatore. Nel 2024 diventa, per un breve periodo, assistente di allenatore nel Foggia per poi tornare alla Polisportiva Vastogirardi Calcio nell’agosto del 2024 dove vince il campionato di Eccellenza da allenatore capo. Nel luglio dell’anno successivo approda al Fasano in veste di primo allenatore, prima di entrare a far parte dello staff tecnico di Ignazio Abate al Torino in questa stagione.

Lo staff tecnico

Dunque, Luigi Agnelli affiancherà Ignazio Abate in questa nuova avventura da allenatore granata insieme a un altro noto collaboratore. Agnelli farà parte di uno staff composto dal viceallenatore Gabriel Raimondi, l’altro collaboratore tecnico Lucas Biglia, il Match Analyst Dario Cucinotta, i preparatori atletici Alessandro Micheli, Rocco Perrotta ed Enrico Busolin e i Preparatori dei portieri Paolo Di Sarno e Stefano Del Corno.