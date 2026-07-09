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Vice di Abate sarà Gabriel Raimondi, nello staff anche Lucas Biglia, dal Milan arriva Del Corno come preparatore dei portieri

Il Torino ha ufficializzato lo staff di Ignazio Abate, che a partire da domani comincerà il lavoro per la stagione 2026/2027. Allenatore in seconda sarà Gabriel Raimondi, i collaboratori tecnici saranno Lucas Biglia e Luigi Agnelli. Match Analyst Dario Cucinotta, i preparatori atletici saranno Alessandro Micheli, Rocco Perrotta ed Enrico Busolin. Preparatori dei portieri saranno Paolo Di Sarno e Stefano Del Corno.

Ignazio Abate
Ignazio Abate

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ultimo aggiornamento: 09-07-2026

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