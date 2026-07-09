Il nuovo allenatore granata, Ignazio Abate, ha fatto visita al quartier generale del Torino dove ha anche incontrato il capitano

Giornata di visita, quella di ieri, per il nuovo allenatore del Torino, Ignazio Abate, che si è recato per la prima volta al Filadelfia iniziando a prendere confidenza con l’ambiente. Il tecnico granata, ufficializzato lo scorso 12 giugno, è già al lavoro in vista della prossima stagione per cercare di dare un volto diverso e più giovane al Torino. Ieri, mercoledì 8 luglio, Abate e il suo staff hanno passato tutta la giornata presso il centro sportivo per iniziare a preparare il lavoro che ci sarà da fare con la squadra, della quale ha già incontrato qualche componente.

L’incontro con il capitano

Tra i vari giocatori presenti al Filadelfia dal 1° luglio, alle prese con l’idrochinesiterapia, terapia riabilitativa svolta in acqua, l’allenatore granata ha incontrato anche il capitano Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, che a seguito del rinnovo di contratto messo nero su bianco lo scorso 8 luglio sarà ancora un giocatore granata fino al 2028, è a lavoro da inizio mese per arrivare in forma per l’inizio della nuova stagione 2026/2027. Dunque, il neo allenatore granata ha fatto già la conoscenza del capitano granata che, alla sua 4a stagione, oltre a dare il proprio apporto sul campo sarà un grande punto di riferimento per i giovani. Oltre a lui anche Aboukhlal, Anjorin, Cacciamani, Carrascosa e Pellegri hanno incontrato il nuovo tecnico.

Anche Coco, Ismajli e Paleari al Fila. Domani il raduno

A questi allenamenti riabilitativi in piscina si sono aggiunti, sempre nella giornata di ieri, anche Coco, Ismajli e Paleari, nonché il blocco difensivo quasi al completo. Abate ha così incontrato anche qualche difensore, con cui sicuramente dovrà lavorare a fondo affinché si risolvano le lacune evidenziate durante la scorsa stagione. Tuttavia, domani, venerdì 10 luglio, Abate incontrerà la squadra, quasi al completo, al raduno per iniziare a lavorare in vista della nuova stagione.