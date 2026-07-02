In attesa dell’inizio del ritiro, diversi giocatori del Torino hanno già iniziato il proprio percorso di allenamento al Filadelfia

In attesa del raduno dell’intera rosa del Torino, in programma il 10 luglio al Filadelfia, diversi giocatori granata, rientrati in anticipo dalle vacanze, hanno già iniziato un percorso di preparazione atletica per farsi trovare nelle migliori condizioni in vista dell’avvio ufficiale del ritiro.

Oltre ad Aboukhlal, rientrato in anticipo dopo aver concluso la sua stagione in granata diverse settimane prima del termine del campionato, anche altri 5 giocatori sono già tornati al Filadelfia per prepararsi. L’1 luglio infatti, con l’inizio ufficiale della stagione 2026/2027, Zapata, Anjorin Cacciamani, Carrascosa e Pellegri hanno svolto una seduta di allenamento propedeutico in piscina. I giocatori riprenderanno queste sedute nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 luglio, al fine di arrivare preparati al ritiro della squadra.