L’attaccante di proprietà del Torino è rientrato dal prestito ed è già tornato al lavoro: la società valuta il suo futuro

Conclusa la seconda stagione in prestito all’Empoli, Pellegri ha fatto ritorno al Torino ed è già tornato al lavoro con l’obiettivo di mettersi alle spalle due annate condizionate dagli infortuni e ripartire nel migliore dei modi.

L’attaccante rientra infatti tra i sei giocatori che sono già tornati al Filadelfia per svolgere i primi lavori propedeutici in piscina, in attesa del raduno del 10 luglio che precederà il ritiro. Per Pellegri, il periodo che la squadra trascorrerà a Pinzolo sarà fondamentale per determinare il suo futuro. Nelle ultime stagioni, infatti, è parso ai margini del progetto della società, che per questo motivo ha deciso in più occasioni di mandarlo in prestito.

L’esperienza difficile in prestito

Dopo aver disputato la stagione 2023/2024 con il Torino, Pellegri, pur rimanendo di proprietà del club granata, non ha più preso parte alle gare della prima squadra. Nelle ultime due stagioni, infatti, l’attaccante è stato mandato in prestito all’Empoli, dove ha offerto buone prestazioni, poi interrotte da due gravi infortuni che hanno pesantemente condizionato il suo percorso. Nella stagione 2024/2025, dopo appena 11 presenze impreziosite da 3 gol, Pellegri ha riportato la rottura del legamento crociato, un infortunio che ha chiuso anzitempo la sua stagione e compromesso anche l’inizio della successiva. Nonostante questo, l’Empoli ha deciso di rinnovargli la fiducia anche nell’ultima annata e, dopo 3 gol in 12 partite, il centravanti è stato costretto a fermarsi nuovamente a causa di un secondo grave infortunio al legamento crociato, rimediato verso la fine del 2025.

Il ritorno a Torino in vista del ritiro

Ora Pellegri è rientrato al Torino e proseguirà il proprio percorso di recupero per ritrovare gradualmente la migliore condizione fisica dopo il grave infortunio, con l’obiettivo di arrivare il più preparato possibile al ritiro precampionato. Attualmente l’attaccante è legato al club granata da un contratto in scadenza a giugno 2027 e quella che sta per iniziare potrebbe rappresentare una stagione decisiva per il suo futuro. Pellegri avrà infatti l’occasione di convincere il Torino a continuare a puntare su di lui oppure di attirare l’interesse di altri club. Per questo motivo sarà fondamentale il percorso che svolgerà durante il ritiro. Pur rimanendo al momento uno dei profili in uscita dalla rosa granata, l’attaccante cercherà di convincere Abate a concedergli maggiore spazio, pur essendo consapevole che avrà ancora bisogno di tempo per completare il recupero e tornare alla migliore condizione.