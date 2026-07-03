Ecco i principali titoli di oggi sul Torino: dall’arrivo di Oristanio all’idea Folorunsho per il centrocampo

La Gazzetta dello Sport

Oristanio è vicino, un talento mancino in arrivo per Abate

C’è l’intesa con il Venezia per un prestito con diritto. Lunedì il jolly offensivo farà i test medici in città

Tuttosport

Toro: fatta per Oristanio, primo rinforzo per Abate

Il trequartista arriva dal Venezia in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni: nel 3-4-2-1 agirà insieme a Vlasic alle spalle di Simeone

Tra Gill e Ravaglia, nell’attesa Petrachi prende Mascardi

Farà il vice: intesa col Toro. Offerti allo Spazia 1,2 milioni: si tratta. Sul paraguaiano anche la Lazio

C’è anche un Materazzi per il Toro

Nuovo innesto per l’Under 18: il nipote dell’ex difensore lascia la Lazio

La Stampa

Il Toro e l’usato sicuro, Abate vota Ebosse. c’è l’idea Folorunsho

Il centrocampista del Napoli è un mix di potenza ed esperienza. E il ds Petrachi conferma l’arrivo di Oristanio, jolly d’attacco

Toro, prende forma la linea green, arrivano Oristanio e Mascardi

Trattative chiuse con Venezia e Spezia. E in primavera dalla Lazio ecco il nipote di Materazzi