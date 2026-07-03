Il capitano del Toro causa un rigore che riapre la partita, poi la sconfitta con un gol nel recupero che elimina la Croazia
Nella notte italiana è proseguito il Mondiale con la sfida tra Croazia e Portogallo, in cui ha preso parte tra le fila della Croazia anche Nikola Vlasic. Il capitano granata, dopo il gol contro il Ghana, è sceso nuovamente in campo dal primo minuto, tuttavia la sua prestazione non è stata delle migliori. A sboccare la partita era stata la Croazia con il gol di Perisic, salvo poi farsi rimontare.
L’errore di Vlasic e la beffa finale
Tra i colpevoli di questa sconfitta c’è purtroppo anche Vlasic, che su un calcio d’angolo, perde la marcatura e nel tentativo dir recuperare provoca un fallo, che assegna un rigore al Portogallo. Dagli undici metri si presenta Ronaldo che non sbaglia e porta la partita sull’1-1. Dopo una serie di pali e gol annullati arriva la beffa finale nel recupero del secondo tempo, con il gol di Goncalo Ramos, nuovo attaccante del Milan, che elimina la Croazia con un colpo di testa.
Cairota…..prrrrrrrrr
Ribadisco, giocatore discreto, che per il livello della A appare buono.
In partite come quella di ieri per me è un pesce fuor d’acqua.
Non è a livello di tali sfide.
Va bene per la cairese o poco più in su
Primo tempo meglio il Portogallo
Secondo tempo dominio della Croazia che meritava nettamente la vittoria
Gol del 2-2 annullato ingiustamente, se no poi la checca isterica gobba si metteva a piangere.
Vlasic gran pollo sul rigore
…era rimasto sulla torre “del Castello”… 😀
Gli insegnamenti di mutoni, tanta roba😁