Il capitano del Toro causa un rigore che riapre la partita, poi la sconfitta con un gol nel recupero che elimina la Croazia

Nella notte italiana è proseguito il Mondiale con la sfida tra Croazia e Portogallo, in cui ha preso parte tra le fila della Croazia anche Nikola Vlasic. Il capitano granata, dopo il gol contro il Ghana, è sceso nuovamente in campo dal primo minuto, tuttavia la sua prestazione non è stata delle migliori. A sboccare la partita era stata la Croazia con il gol di Perisic, salvo poi farsi rimontare.

L’errore di Vlasic e la beffa finale

Tra i colpevoli di questa sconfitta c’è purtroppo anche Vlasic, che su un calcio d’angolo, perde la marcatura e nel tentativo dir recuperare provoca un fallo, che assegna un rigore al Portogallo. Dagli undici metri si presenta Ronaldo che non sbaglia e porta la partita sull’1-1. Dopo una serie di pali e gol annullati arriva la beffa finale nel recupero del secondo tempo, con il gol di Goncalo Ramos, nuovo attaccante del Milan, che elimina la Croazia con un colpo di testa.