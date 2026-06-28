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Il croato, autore del gol decisivo ieri, ha commentato così il successo della Croazia

Sì è sbloccato al Mondiale segnano il primo gol in carriera nella manifestazione più attesa, per di più giocando da titolare. Vlasic é stato protagonista della sfida tra Croazia e Ghana, vinta 2-1 dalla sua nazionale, segnando la rete decisiva, di testa sugli sviluppi di un angolo: “La partita – così il giocatore ha commentato la serata dopo la partita- è stata difficile come previsto. Abbiamo gestito bene il gioco a centrocampo, tranne per quei 10 minuti in cui abbiamo subito gol e c’è stato un po’ di nervosismo. Abbiamo disputato una partita di grande carattere, siamo tutti consapevoli delle potenzialità di questa squadra. Il gol? Segnare è bello, ma sono felice per la vittoria”.

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ultimo aggiornamento: 28-06-2026

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Berggreen
Berggreen
4 ore fa

Lo avrai imparato nella tua squadra di club.

Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa
Reply to  Berggreen

Lui l’ha imparato, tu no. Chi e’ lo stupido DOCG persino dai suoi simili?

Berggreen
Berggreen
43 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Io dai miei simili,tu da tutti. Ma tu che sei sempre attento, hai notato un particolare? Ma insomma, oltre a non essere una lince,non mi dire che non sei nemmeno un ” micione”.

Last edited 38 minuti fa by Berggreen
Scimmionelli
Scimmionelli
23 minuti fa
Reply to  Berggreen

Da tutti i TUOI simili, che poi sono i tuoi CLONI…

Scimmionelli
Scimmionelli
21 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Allora, “rosa pessima”, mi sai dire da quand’e’ che due diversi giocatori del Toro non segnavano a uno stesso Mondiale? SI’ O NO?

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