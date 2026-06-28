Il croato, autore del gol decisivo ieri, ha commentato così il successo della Croazia
Sì è sbloccato al Mondiale segnano il primo gol in carriera nella manifestazione più attesa, per di più giocando da titolare. Vlasic é stato protagonista della sfida tra Croazia e Ghana, vinta 2-1 dalla sua nazionale, segnando la rete decisiva, di testa sugli sviluppi di un angolo: “La partita – così il giocatore ha commentato la serata dopo la partita- è stata difficile come previsto. Abbiamo gestito bene il gioco a centrocampo, tranne per quei 10 minuti in cui abbiamo subito gol e c’è stato un po’ di nervosismo. Abbiamo disputato una partita di grande carattere, siamo tutti consapevoli delle potenzialità di questa squadra. Il gol? Segnare è bello, ma sono felice per la vittoria”.
Lo avrai imparato nella tua squadra di club.
Lui l’ha imparato, tu no. Chi e’ lo stupido DOCG persino dai suoi simili?
Io dai miei simili,tu da tutti. Ma tu che sei sempre attento, hai notato un particolare? Ma insomma, oltre a non essere una lince,non mi dire che non sei nemmeno un ” micione”.
Da tutti i TUOI simili, che poi sono i tuoi CLONI…
Allora, “rosa pessima”, mi sai dire da quand’e’ che due diversi giocatori del Toro non segnavano a uno stesso Mondiale? SI’ O NO?