Il croato, autore del gol decisivo ieri, ha commentato così il successo della Croazia

Sì è sbloccato al Mondiale segnano il primo gol in carriera nella manifestazione più attesa, per di più giocando da titolare. Vlasic é stato protagonista della sfida tra Croazia e Ghana, vinta 2-1 dalla sua nazionale, segnando la rete decisiva, di testa sugli sviluppi di un angolo: “La partita – così il giocatore ha commentato la serata dopo la partita- è stata difficile come previsto. Abbiamo gestito bene il gioco a centrocampo, tranne per quei 10 minuti in cui abbiamo subito gol e c’è stato un po’ di nervosismo. Abbiamo disputato una partita di grande carattere, siamo tutti consapevoli delle potenzialità di questa squadra. Il gol? Segnare è bello, ma sono felice per la vittoria”.