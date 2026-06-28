Il gol del croato vale la qualificazione, l’esterno sogna la sfida con il Brasile, mentre per l’attaccante nessuna gioia

Nella notte tra la giornata di ieri e quella di oggi si è conclusa la fase a gironi del Mondiale 2026. Dai risultati dei vari gruppi si sono quindi stabiliti gli accoppiamenti in vista della fase eliminatoria, che per la prima volta vedrà un match aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Per il Torino ben 3 giocatori sono stati impegnati nella fase a gironi, ma non tutti sono riusciti ad accedere allo step successivo. A dare il via ai sedicesimi di finale sarà questa sera il match tra i padroni di casa del Canada e il Sudafrica.

Pedersen affronta il suo predecessore

Per l’esterno del Toro Marcus Pedersen una fase a gironi memorabile, che l’ha visto segnare il suo primo e storico gol in nazionale e per giunta in un Mondiale. La sua Norvegia si è qualificata come seconda nel gruppo I, dietro soltanto alla Francia. Di conseguenza, ai sedicesimi la Norvegia affronterà la seconda classificata del gruppo E, ovvero la Costa d’Avorio. Sulla fascia della nazionale africana giocherà uno dei predecessori di Pedersen nel ruolo di esterno del Torino, ovvero Wilfried Singo. La vincente di questa sfida andrà ad affrontare agli ottavi la squadra che uscirà vittoriosa dal match Brasile-Giappone. Norvegia-Costa d’Avorio si giocherà martedì sera alle ore 19.00.

Vlasic eroe della Croazia

Per Nikola Vlasic una fase a gironi in crescendo, che è culminata con la più grande delle gioie: un gol nel finale del match contro il Ghana, che ha portato la Croazia a raggiungere la qualificazione come seconda del girone dietro all’Inghilterra. Per Vlasic ci sarà un match complicatissimo ai sedicesimi, contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, qualificatosi clamorosamente da seconda del gruppo K, dietro alla Colombia. La vincente di questo sedicesimo di finale affronterà la vincente tra Spagna e Austria agli ottavi. Portogallo-Croazia si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì alle ore 1.00.

Niente sedicesimi per Adams

Nessuna gioia invece per la Scozia di Ché Adams, che è stata eliminata ai gironi arrivando terza nel gruppo C e, avendo una differenza reti inferiore rispetto al Senegal (unica terza qualificata con 3 punti), non rientrando tra le 8 migliori terze classificate del Mondiale. Per Adams un duro colpo, specialmente in virtù degli 0 gol trovati nella fase a gironi. La speranza è che l’eliminazione porti allo scozzese ancor più grinta in vista della prossima stagione con il Torino, ma occhio al mercato che potrebbe riservare sorprese.