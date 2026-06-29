Petrachi è alla ricerca di un giocatore per la trequarti, anche come alternativa a Vlasic

È ufficiale, da oggi si è aperto ufficialmente il calciomercato estivo. Con la giornata odierna si apre la finestra di calciomercato che vedrà la propria chiusura l’1 settembre. Il nuovo Torino di Ignazio Abate attende di essere completato in più ruoli, a partire da quello del trequartista, dove il direttore tecnico Gianluca Petrachi è alla ricerca di una degna riserva del titolarissimo Nikola Vlasic (o di un giocatore che possa affiancarlo) sempre più leader indiscusso del Toro e che sta in questo momento giocandosi le sue carte al Mondiale con la maglia della sua Croazia.

Trequartista: con Abate fondamentale

Il ruolo del trequartista ha costantemente aumentato la sua importanza all’interno della rosa del Torino fin dall’arrivo di Juric diversi anni fa; con Abate questa posizione sarò sicuramente determinante perché, seppur il gioco di Abate conti molto anche sul gioco sulle corsie, la verticalizzazioni verso gli attaccanti fanno parte dell’arsenale di strategie del tecnico ex Juve Stabia, e in questo senso il trequartista ha il compito di legare il reparto offensivo (gli attaccanti) con le retrovie (difesa e centrocampo).

Le possibili new entry

Tanti i nomi che in queste settimane che ci hanno avvicinato al mercato estivo sono stati accostati al Torino, tra cui diversi trequartisti. Un nome su tutti è quello di Mattia Liberali, classe 2007 del Catanzaro, sul quale però è forte la concorrenza di un agguerritissimo Como oltre che della Juventus; c’è anche l’opzione Cancellieri, con il giocatore della Lazio che piace a Petrachi e che potrebbe trasferirsi lontano dalla capitale per trovare più spazio in squadre di livello leggermente inferiore. Un altro profilo che piace in casa Toro – e non è la prima volta – è quello di Gaetano Oristanio, che se l’anno scorso aveva lasciato Venezia in prestito direzione Parma, questa volta (tornato in tra i lagunari) potrebbe essere l’opzione giusta per la trequarti granata, con un occhio di riguardo alle corsie laterali.