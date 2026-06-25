Tra i vari nomi circolati in queste ore spicca quello di Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 della Lazio

Nelle ultime ore diversi nomi sono stati avvicinati al Torino, uno tra tutti quello di Matteo Cancellieri. L’attaccante biancoceleste è un classe 2002 e nell’ultima stagione in serie A ha disputato 30 partite in campionato registrando 4 gol e 2 assist. Il profilo è stato sondato dalla società granata che è alla ricerca di profili offensivi per rinforzare il reparto d’attacco di Abate. Tuttavia, come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, su Cancellieri c’è anche da diverso tempo l’Olympiakos. Il Torino, dunque, deve cercare di affondare il colpo al più presto per poter intavolare un’eventuale trattativa.