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Tra i vari nomi circolati in queste ore spicca quello di Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 della Lazio

Nelle ultime ore diversi nomi sono stati avvicinati al Torino, uno tra tutti quello di Matteo Cancellieri. L’attaccante biancoceleste è un classe 2002 e nell’ultima stagione in serie A ha disputato 30 partite in campionato registrando 4 gol e 2 assist. Il profilo è stato sondato dalla società granata che è alla ricerca di profili offensivi per rinforzare il reparto d’attacco di Abate. Tuttavia, come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, su Cancellieri c’è anche da diverso tempo l’Olympiakos. Il Torino, dunque, deve cercare di affondare il colpo al più presto per poter intavolare un’eventuale trattativa.

Matteo Cancellieri of Parma Calcio reacts during the Serie A football match between Juventus FC and Parma Calcio. The match ended 2-2 tie.
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ultimo aggiornamento: 25-06-2026

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7 Commenti
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Andrea63
Andrea63
35 secondi fa

Ugresic Barnal Cancellieri…… Sotto con la trombetta!!

1000144573
Andrea63
Andrea63
5 minuti fa

🤣🤣🤣🤣

Kawasaki77
Kawasaki77
16 minuti fa

Avanti un altro!

1000094795

Torino, missione difesa: il primo compito dello staff di Abate