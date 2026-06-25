Asllani, Masina e Ngonge sono i giocatori che hanno lasciato il Torino a gennaio dopo una prima parete di stagione insufficiente

Terminata la stagione di serie A 2025/2026 è tempo di valutazioni e, dopo quelle di giocatori, allenatori e dirigenti, tocca ai calciatori che hanno lasciato il Torino prima della fine della stagione. I calciatori granata che hanno concluso la stagione al Torino anzi tempo sono Asllani, Masina e Ngonge che, per motivi differenti, hanno interrotto la loro esperienza sotto la Mole.

Asllani e Ngonge i primi due a lasciare Torino

I primi due giocatori, nonché acquisti estivi, a lasciare i Torino sono stati Asllani e Ngonge che dopo appena 5 mesi hanno terminato la propria esperienza in granata. L’avventura del centrocampista albanese è terminata il 30 gennaio 2025 mediante una risoluzione del prestito con l’Inter. La breve parentesi al Torino è stata pressoché nulla, se non per il rigore fallito allo scadere contro il Lecce che ha rappresentato l’emblema della sua stagione: difficoltà e inconcludenza. 15 gare disputate e 0 gol/assist, un giocatore dalle indubbie qualità che, però, al Toro non è stato capace di dimostrare proprio come Ngonge. Anche in questo caso la società granata ha interrotto il prestito dell’attaccante belga dal Napoli, dichiarando conclusa la sua esperienza al Torino il 31 gennaio 2025. Ngonge, acquistato per la sua dinamicità e il suo estro dimostrati a Verona, ha tradito le attese disputando 20 gare siglando 1 gol e 1 assist, rendendosi protagonista di prestazioni scialbe e insufficienti.

Masina, la sua rescissione dopo 2 stagioni e mezzo

Adam Masina, dopo Asllani e Ngonge, si aggiunge alla lista lasciando il Torino a metà stagione. Il 2 febbraio 2025 le strade di Masina e del Torino, in comuine accordo, si sono separate. La stagione del difensore marocchino, come quella dei due precedenti, è stata gravemente insufficiente seppour abbia giocato relativamente poco. La macchia più grande è rappresentata dall’esordio di campionato contro l’Inter in cui Masina è tra i principali protagonisti in negativo della disfatta. La sua stagione si conclude con 5 presenze e 1 assist

Ngonge: 4.5

Asllani: 4.5

Masina: 4.5