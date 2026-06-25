Caratteristiche e carriera di Facundo Bernal, centrocampista seguito dal Toro

Negli ultimi giorni, il nome di Facundo Bernal è stato più volte accostato al Toro, con i granata che sembrano essere interessati al giovane centrocampista. Facundo Bernal è nato a Montevideo, in Uruguay il 21 agosto 2003, è alto 187 centimetri e attualmente gioca come mediano nella Fluminense, in Brasile. Il giovane è un centrocampista versatile, spesso impiegato come mediano, ma anche in grado anche di ricoprire altri ruoli a centrocampo. Inoltre è molto abile nella fase di non possesso, grazie alla sua fisicità, che gli permette di recuperare spesso palloni e di vincere contrasti aerei.

La sua stagione

L’ultima stagione Bernal l’ha giocata nella Fluminense, club in cui è arrivato nel 2024 e con cui ha un contratto fino al 2028. In questa stagione Bernal ha preso parte a 10 partite in campionato, che sommate alle 8 partite di coppa, portano a 18 presenze stagionali. In queste partite Bernal è stato spesso impiegato a gara in corso, non trovando mai il gol, ma contribuendo con due assist. La sua stagione tuttavia è stata segnata da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese .

La carriera

Bernal ha iniziato la sua carriera tra le fila del Defensor Sporting Club, iniziando prima nell’Under 19, per poi passare, nel 2021 alla prima squadra, che milita nella massima divisione uruguaiana. Da quel momento Bernal ha giocato 79 partite, segnando 3 gol e fornendo 4 assist. Nel 2024 è stato acquistato, per poco più di 3 milioni di euro dalla Fluminense, club nel quale milita tutt’ora, con ha giocato oltre 80 partite. Sempre nel 2024 Bernal ha esordito in nazionale maggiore, subentrando nell’amichevole terminata 0-0 contro Costa Rica. Al momento è l’unica presenza con la nazionale maggiore.