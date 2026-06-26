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Questa sera la Norvegia affronta la Francia, con Pedersen che spera in una maglia da titolare

Questa sera alle ore 21 scenderanno in campo la Norvegia e la Francia, che si sfideranno per decidere chi sarà il primo classificato nel gruppo I. Nella Norvegia, anche Marcus Pedersen, che spera in una maglia da titolare, dopo l’esordio da subentrato con gol nella sfida con il Senegal. Sulla fascia infatti, Ryerson non sembra aver recuperato dall’infortunio e dunque potrebbe toccare nuovamente al terzino del Toro scendere in campo, questa volta da titolare.

Marcus Pedersen of Norway celebrates with Martin Odegaard of Norway after scoring the opening goal during the FIFA World Cup 2026 Group I football match between Norway and Senegal. Norway won 3-2 over Senegal.
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ultimo aggiornamento: 26-06-2026

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