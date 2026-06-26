I granata continuano a seguire con interesse Cancellieri, che potrebbe essere un profilo interessante per l’attacco

Il Torino continua a cercare dei nomi per l’attacco e nelle ultime ore, il nome di Matteo Cancellieri è stato accostato più volte ai granata. Il giovane, classe 2002, nella scorsa stagione è stato uno dei punti fermi della Lazio di Sarri, giocando oltre 30 partite. A livello realizzativo Cancellieri ha segnato 4 gol e 4 assist, tra cui una doppietta realizzata nella sfida terminata 3-3 contro il Torino.

Le caratteristiche di Cancellieri

Il Torino al momento sempre molto interessato al giovane, con la Lazio che, al giusto prezzo sarebbe disposta a privarsi delle prestazioni del 2002. Cancellieri è un esterno veloce, abile nell’uno contro uno, in grado di saltare facilmente l’uomo. Di piede mancino, Cancellieri ama giocare sulla fascia destra, giocando a piede invertito, spesso accentrandosi per calciare. Qualora tuttavia il Torino decidesse di portare a termine la trattativa, il ruolo di Cancellieri nei granata potrebbe essere diverso. Infatti, dal 4-3-3 di Sarri passerebbe al 3-4-2-1 di Abate.

Il ruolo nel Torino di Abate

In questo scenario, Cancellieri verrebbe schierato come trequartista alle spalle della punta. Il nuovo ruolo tuttavia, non impedirebbe a Cancellieri di poter comunque svariare sulla fascia, formando con Vlasic una trequarti sia veloce sia tecnica. Le doti tecniche del capitano infatti sarebbero preziose, soprattutto qualora servisse un lancio lungo, permettendo a Cancellieri di correre in campo aperto. Soprattutto la sua velocità in contropiede sarebbe molto importante, in grado di garantire delle ripartenze veloci e rapide. Infine non è da sottovalutare la sua abilità come assistman, che potrebbe essere importante, soprattutto per servire dei palloni all’interno dell’area di rigore.