Nelle ultime ore anche il Torino ha espresso interesse per il giovanissimo classe 2007, già cercato l’estate scorsa

Dopo la scorsa stagione, giocata in Serie B con la maglia del Catanzaro, Mattia Liberali, trequartista classe 2007, ha attirato l’interesse di molte squadre di serie A. Il talentino del Catanzaro ha un clausola rescissoria fissata a 6 milioni di euro. Di questa cifra, il 50% spetterebbe al Milan, che deteneva un’alta percentuale in caso di rivendita. Al momento sembra che ci siano diverse squadre di Serie A interessate, tra cui vi è anche il Torino. I granata al momento non hanno ancora iniziato trattative con il Catanzaro, ma hanno fatto solamente un sondaggio esplorativo.

Il legame con Abate

Mattia Liberali rappresenta uno dei talenti più cristallini del calcio italiano recente e infatti, non a caso è seguito da moltissimi club italiani. Il Toro lo aveva già cercato lo scorso anno, prima che andasse al Catanzaro, tuttavia ora che sulla panchina granata siede Ignazio Abate la situazione potrebbe essere diversa. Abate infatti, conosce bene Liberali, in quanto lo ha allenato durante la sua esperienza nel Milan Primavera. Il ruolo dell’allenatore, qualora il Torino decidesse di andare avanti con l’operazione, potrebbe essere un fattore importante per convincere il trequartista a sposare il progetto granata.

Il ruolo di Liberali nel Torino

Se Torino decidesse di procedere con la trattativa, Liberali sarebbe un’innesto molto importante per il club. Infatti, la giovane età, ma soprattutto il legame con l’allenatore sarebbero importanti per inserirlo in breve tempo all’interno della squadra. Inoltre, la scelta del modulo di Abate, il 3-4-2-1, permetterebbe a Liberali di poter giocare come uno dei due trequartisti alle spalle della punta. Visti i risultati ottenuti lo scorso anno, in cui Liberali ha giocato oltre 30 partite, segnando 4 gol e 4 assist, la scelta del modulo sarebbe ideale per far emergere le caratteristiche del ragazzo. Il talento di sicuro non manca e Mister Abate saprebbe sicuramente come sfruttarlo.