Le trattative di mercato odierne delle squadre di Serie A

Nonostante il Mondiale in corso, continuano le trattative delle squadre di Serie A, pronte ad investire sul mercato per rafforzare le proprie rose, in vista della stagione 2026/27. Nelle ultime ore diversi club italiani si stanno muovendo per cercare di rinforzare il proprio pacchetto difensivo. Il Como infatti, visto l’interesse del Borussia Dortmund (Germania) su Kempf, sta pensando ad un’alternativa qualora partisse e tra tutti nomi, i lariani sembrano essere interessati a Davinson Sanchez, centrale del Galatasaray (Turchia), che avevano già trattato lo scorso anno senza però concludere la trattativa. Anche la Juventus nelle ultime ore sta lavorando su diverse piste per la difesa, in particolare su Lucumi del Bologna e Muharemovic del Sassuolo, con i bianconeri che vorrebbero acquistare entrambi i difensori.

Parma, Sassuolo e Genoa

Il Parma nelle ultime ore sta tentando di riprendere le trattative con l’Olympiacos, nella speranza di riprendersi Gabriel Strefezza, il quale era arrivato a Parma in prestito durante il mercato invernale. Nel frattempo, è diventata anche ufficiale la risoluzione tra la squadra e l’allenatore Fabio Pecchia, esonerato nel 2025, il quale tuttavia aveva un contratto fino al 2027. Da oggi le strade dell’allenatore e del Parma sono ufficialmente separate. Il Sassuolo invece continua a guardare ad Anton Gaaei, terzino destro dell’Ajax (Olanda), che i neroverdi avevano già trattato senza successo nella sessione invernale. Il Genoa di mister De Rossi, è alla ricerca di giovani centrocampisti e nelle ultime ore sta cercando di bruciare la concorrenza per Ethan Meichtry del Thun (Svizzera).

Richard Rios e il futuro di Nico Paz

Nelle ultime ore, è circolata una notizia sul centrocampista Richard Rios del Benfica (Portogallo), il quale dopo solo un’anno dall’arrivo nel club, potrebbe già salutare. La scorsa estate anche la Roma aveva cercato di chiudere sul colombiano, senza successo. Ora invece, sembra che tra i club italiani, i primi a chiedere informazioni sul centrocampista siano stati Milan e Napoli. Notizia di pochi minuti fa, sembra che il Real Madrid abbia deciso di riscattare Nico Paz, riportandolo per ora a casa. Qualora il Como volesse riacquistarlo, dovrebbe sborsare circa 60 milioni di euro, mentre l’ipotesi Inter al momento rimane molto difficile.