Alcune indiscrezioni provenienti dal Brasile riportano l’interesse del Torino per il centrocampista del Fulminense

Il Torino si guarda intorno in vista della prossima stagione, anche per quel che riguarda il reparto di centrocampo che la società vuole rinforzare. Nelle ultime ore si è registrato un interessamento per Facundo Bernal, centrocampista classe 2003 del Fulminense. Tuttavia, non vi è ancora un’offerta formale per il giocatore ma semplicemente il nome è stato inserito all’interno della lista che il ds Petrachi sta valutando attentamente. Non è una novità la predilezione da parte del ds granata del campionato sudamericano e dei suoi profili che, come visto negli anni passati, ha portato diversi frutti.