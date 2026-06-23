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La Norvegia batte 3-2 il Senegal ed é del granata la rete che sblocca il risultato

Non aveva mai giocato un Mondiale. Dopo la panchina all’esordio, Marcus Pedersen contro il Senegal ricomincia di nuovo da lì ma al 13’ l’infortunio di un compagno spinge il ct a mandarlo in campo. Pedersen lo ripaga con la the che sblocca la partita al 43’ del primo tempo.

Marcus Pedersen (C) of Norway celebrates next to Alexander Sorloth (R) of Norway after scoring the opening goal as Sadio Mane (L) of Senegal looks dejected during the FIFA World Cup 2026 Group I football match between Norway and Senegal. Norway won 3-2 over Senegal.
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ultimo aggiornamento: 23-06-2026

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8 Commenti
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Fabio (febius6)
Fabio (febius6)
32 minuti fa

Quando vedi un giocatore come Pedersen segnare ad un Mondiale, capisci che i problemi del calcio non sono soltanto in Italia ma che il livello generale di questo sport è ai minimi storici…

Scimmionelli
Scimmionelli
20 minuti fa
Reply to  Fabio (febius6)

Parafrasandoti, si porebbe dire che quando vedi uno zerotreino che non riesce ad gioire per un giocatore del Toro che entra e segna ad un Mondiale, capisci perche’ il Toro galleggia a meta’ classifica nonostante Cairo (e che se se ne andra’ lui niente cambiera’ in meglio… anzi!)

Last edited 15 minuti fa by Scimmionelli
Scimmionelli
Scimmionelli
33 minuti fa

Che figura di mexda il tordo gobbo che viene qui a trollare. Non piu’ di 24 ore fa…
Non riesco a smettere di ridere 😀 😀 😀

Epica
Cup
Cup
50 minuti fa

Plusvalenza!!!

Scimmionelli
Scimmionelli
23 minuti fa
Reply to  Cup

E perche’ no? Gli voglio bene, ma il Toro e’ piu’ importante! Se venderlo ci permette di rifare la difesa…

valigia-soldi-7334364
Scimmionelli
Scimmionelli
14 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Pero’ io intanto godo! Forza Marcus e forza Norvegia!

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