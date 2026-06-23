La Norvegia batte 3-2 il Senegal ed é del granata la rete che sblocca il risultato
Non aveva mai giocato un Mondiale. Dopo la panchina all’esordio, Marcus Pedersen contro il Senegal ricomincia di nuovo da lì ma al 13’ l’infortunio di un compagno spinge il ct a mandarlo in campo. Pedersen lo ripaga con la the che sblocca la partita al 43’ del primo tempo.
Quando vedi un giocatore come Pedersen segnare ad un Mondiale, capisci che i problemi del calcio non sono soltanto in Italia ma che il livello generale di questo sport è ai minimi storici…
Parafrasandoti, si porebbe dire che quando vedi uno zerotreino che non riesce ad gioire per un giocatore del Toro che entra e segna ad un Mondiale, capisci perche’ il Toro galleggia a meta’ classifica nonostante Cairo (e che se se ne andra’ lui niente cambiera’ in meglio… anzi!)
Che figura di mexda il tordo gobbo che viene qui a trollare. Non piu’ di 24 ore fa…
Non riesco a smettere di ridere 😀 😀 😀
Plusvalenza!!!
E perche’ no? Gli voglio bene, ma il Toro e’ piu’ importante! Se venderlo ci permette di rifare la difesa…
Pero’ io intanto godo! Forza Marcus e forza Norvegia!