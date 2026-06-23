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La Croazia dopo l’esordio negativo contro l’Inghilterra tenterà di ottenere punti contro il Panama: possibile chance per il giocatore granata

Per proseguire la propria corsa verso la qualificazione al Mondiale, la Croazia sarà chiamata a disputare una buona prestazione contro il Panama, con l’obiettivo di conquistare i primi punti nel torneo. Dopo l’esordio negativo contro l’Inghilterra, la formazione croata dovrà provare a reagire e ripartire.

Il commissario tecnico potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Il match è in programma all’una di notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno. Tra i convocati figura anche Vlasic, che potrebbe avere la sua occasione a gara in corso dopo aver disputato gli ultimi minuti della sfida contro l’Inghilterra.

Nikola Vlasic of Torino FC applauds at the end of the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.
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ultimo aggiornamento: 23-06-2026

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