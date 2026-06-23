Il gol di Pedersen è il primo gol di un granata al Mondiale dall’edizione in Russia del 2018, quando a segnare fu Niang
Il gol di Marcus Pedersen di questa notte, nella vittoria per 3 a 2 contro il Senegal rappresenta l’ultimo gol realizzato da un granata ai Mondiali. Prima di lui, bisogna tornare al Mondiale in Russia del 2018. In quell’occasione, il gol non avvenne contro il Senegal, ma grazie ad un’attaccante senegalese: M’Baye Niang. L’attaccante, al termine di una stagione difficile con la maglia del Toro era riuscito lo stesso ad essere convocato ai Mondiali, trovando il gol nella partita d’esordio del Senegal. Niang, al termine del Mondiale era stato poi ceduto in prestito al Rennes, che al termine della stagione successiva decise di acquistarlo a titolo definitivo.
Il Mondiale in Russia
Niang, così come Pedersen, andò in rete alla sua prima presenza ai Mondiali, segnando il gol del momentaneo 2 a 0 nella vittoria per 2 a 1 del Senegal ai danni della Polonia. L’ex Toro, in quell’edizione del Mondiale fu sempre titolare, realizzando anche un assist nel pareggio del Senegal nella sfida contro il Giappone, terminata 2 a 2. Nonostante queste buone prestazioni, il Senegal venne eliminato ai gironi, tuttavia questo permise ad Toro di riuscire a cedere Niang, dopo una sola stagione in maglia granata.
L’albo d’oro dei marcatori granata nella storia dei Mondiali
- 2026: Marcus Pedersen nella partita tra Norvegia e Senegal, vinta 2-1
- 2018: M’Baye Niang nella partita tra Senegal e Polonia, vinta 2-1
- 1990: Müller nella partita tra Brasile e Costa Rica, vinta 1-0
Müller nella partita tra Brasile e Scozia, vinta 1-0
- 1978: Renato Zaccarelli nella partita tra Italia e Francia, vinta 2-1
- 1950: Riccardo Carapellese nella partita tra Italia e Svezia, persa 2-3
Riccardo Carapellese nella partita tra Italia e Paraguay, vinta 2-0
Pedersen è migliorato molto la passata stagione non ne azzeccava una,quest’anno è cresciuto certo non è ancora il Bellanova di tre anni fa,che per altro è un po’ sparito
Ecco cos’erano tutti quei fuochi d’artificio che si vedevano in lontananza…era Scimmionelli. Ma poi dico io, reda,’sto povero cristo, dopo che ha segnato,non si merita neanche la sua foto?
Le nostre glorie. Dimentichiamoci pure di Valentino.