Nelle scorse ore ha parlato Dmitry Vinokurov, agente di Gineitis, il quale ha sottolineato la motivazione del centrocampista con il nuovo allenatore

Dmitry Vinokurov, agente di Gineitis è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando dell’annata del suo assistito e del suo futuro. Ecco le sue parole:

“Gvidas è motivato dall’opportunità di lavorare con un nuovo allenatore. Ogni allenatore porta con sé idee, aspettative e metodi diversi, e per un giovane giocatore questo è sempre prezioso. Gvidas è molto ambizioso, cerca sempre di migliorarsi e vede ogni nuovo staff tecnico come un’occasione per sviluppare diversi aspetti del suo gioco e continuare a crescere come calciatore”.

Il rendimento della scorsa stagione

L’agente ha proseguito commentando anche l’andamento stagionale di Gineitis: “Ciò che colpisce in particolare è la costanza delle sue prestazioni. Ha chiuso la stagione tra i migliori della Serie A in diverse statistiche fisiche, classificandosi primo per distanza percorsa di corsa ed intensità di gioco per 90 minuti”.

“In questa stagione ha ricoperto un ruolo che richiede un notevole lavoro senza palla, pressando, coprendo gli spazi e contribuendo a mantenere l’equilibrio della squadra. Pur non avendo segnato con il Torino in questa stagione, ha continuato a dimostrare le sue qualità offensive”.

Il ruolo di Gineitis nel Club

L’agente si è poi soffermato per specificare l’importanza del giocatore nel club: “Il Torino stima molto Gvidas e crede nel suo futuro. Il giocatore è cresciuto costantemente all’interno del club e viene considerato un elemento importante del progetto. Allo stesso tempo, Gvidas è ambizioso, come dovrebbe essere ogni giocatore che compete a questo livello. Ci sono già state manifestazioni di interesse da parte di altri club, il che è naturale considerando la sua età, le sue prestazioni e il suo potenziale. Se dovesse arrivare una proposta interessante sia per il Torino che per Gvidas, verrà certamente valutata attentamente”.

Gvidas Gineitis of Torino FC gestures during the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.

Infine ha parlato del mercato:

“Ci sono già state manifestazioni di interesse da parte di altri club, il che è naturale considerando la sua età, le sue prestazioni e il suo potenziale. Se dovesse arrivare una proposta interessante sia per il Torino che per Gvidas, verrà certamente valutata attentamente”.