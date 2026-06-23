Tutte le informazione su Ben Nelson, il difensore del Leicester accostato nelle ultime ore al Toro

Nelle ultime ore, si è parlato molto dell’interessamento del Torino su Ben Nelson, centrale del Leicester, classe 2004. Il giovane, nato a Northampton, possiede sia la nazionalità inglese sia quelle scozzese. Nelson è cresciuto nel Leicester, con il quale ha un contratto fino al 2027. Il difensore è alto 191 centimetri ed è abituato a giocare nelle difesa a quattro, posizionandosi spesso come centrale di sinistra, nonostante sia destro.

La scorsa stagione

Nella scorsa stagione Nelson è stato spesso in panchina nelle prima giornate di Championship, conquistandosi gradualmente il posto da titolare, con prestazioni discrete. Il centrale ha giocato 24 partite in campionato, giocando soprattutto nella parte centrale della stagione, prima di essere nuovamente messo in panchina nella parte finale della stagione. In totale Nelson, contando anche le coppe, ha preso parte a 29 partite la scorsa stagione, segnando un gol e fornendo un assist, giocando complessivamente 2210 minuti. La stagione del Leicester, tuttavia si è conclusa nel peggiore dei modi, con la retrocessione in League One, terza divisione inglese, seconda retrocessione consecutiva, dopo quella avvenuta dalla Premier League alla Championship.

La carriera di Nelson

La carriera di Ben Nelson è iniziata nel Leicester, club nel quale passato prima dal Youth Club e poi all’Under 23. Nel 2022, dopo essere entrato nel Leicester Under 21,viene ceduto in prestito sei mesi al Rochdale, per poi essere nuovamente mandato in prestito per altri sei mesi al Doncaster. Il salto definitivo avviene nel 2023, quando entra a fare parte della prima squadra del Leicester, con cui gioca qualche partita in Championship. La stagione successiva viene mandato in prestito all’Oxford United che cui gioca solamente 17 partite a causa di in infortunio che lo tiene in panchina per diversi mesi. Dopo il ritorno dal prestito Nelson è diventato un punto fermo del Leicester, con cui ha giocato in Championship.