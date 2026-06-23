Nelle ultime ore è circolata la notizia dell’interessamento del Torino per Ben Nelson difensore di propietà del Leicester

Il Torino inizia a muovere i primi passi per ricostruire la difesa e dopo l’interessamento a Giorgini, ora i granata hanno messo gli occhi su Ben Nelson, difensore classe 2004 del Leicester. Il centrale, alto 191 cm, è uno dei nomi per ricostruire la difesa granata. Al momento non ci sono state ancora offerte da parte del Torino per Nelson, che andrà in scadenza nel 2027. Il Leicester, si trova dunque ad un bivio: deve infatti decidere se vendere il ragazzo per fare cassa, per evitare di perderlo a zero la prossima estate o rinnovargli il contratto. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli aggiornamenti sulla trattativa.

I nomi per ricostruire la difesa

Dopo un’annata negativa, in cui i granata hanno evidenziato numerose lacune in fase difensiva, durante il mercato estivo il Toro dovrà sicuramente ripartire dalla difesa. Sarebbe importante infatti, riuscire a chiudere qualche trattiva prima del ritiro a Pinzolo, permettendo a mister Abate di iniziare a lavorare con la squadra quasi al completo. In difesa, Ismajli ad oggi è considerato il punto fermo della retroguardia granata, mentre la dirigenza continua a sondare diverse piste in ottica mercato. L’obiettivo dei granata, visti i nomi circolati, sembra quello di puntare sui giovani, permettendo loro di crescere sotto la guida di Abate. A parte Erlic, classe 1998, gli altri nomi sul taccuino di Petrachi sono Giorgini, classe 2002, Tonoli, classe 2003 e Nelson, nato nel 2004.