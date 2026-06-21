Tutte le informazioni su Daniel Tonoli, il difensore del Modena che si è guadagnato l’attenzione della squadra granata

In attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato, il Torino ha iniziato a sondare diverse piste utili a rinforzare la rosa granata in vista della prossima stagione.

Tra i profili finiti sul taccuino del direttore Petrachi figura anche Daniel Tonoli, difensore classe 2002 di proprietà del Modena. Alto 187 centimetri e nato a Clusone, il giocatore si è distinto nel corso dell’ultima stagione per le sue qualità fisiche e la buona velocità, caratteristiche che gli hanno permesso di ritagliarsi rapidamente un ruolo da protagonista e di diventare un punto fermo dell’undici titolare del club emiliano.

La stagione di Tonoli

Alla sua prima stagione in Serie B, Tonoli è riuscito fin da subito a distinguersi tra i giocatori della rosa del Modena. Nonostante la poca esperienza, il difensore si è guadagnato in poche settimane il ruolo di titolare indiscusso. Con 35 presenze in campionato, ha dimostrato costanza e solidità, distinguendosi anche per una spiccata efficacia in fase offensiva, come testimoniano le 5 reti messe a segno. Ha inoltre disputato le gare dei play-off e quelle di Coppa Italia, affrontando proprio il Torino per la prima volta. Nel corso della sua esperienza con il club emiliano si è adattato al sistema di gioco 3-5-2, ricoprendo il ruolo di braccetto di destra: trattandosi di un modulo simile a quello adottato dal Torino, questa sua esperienza potrebbe favorirne un più rapido inserimento nell’eventuale contesto granata.

La carriera di Tonoli

Il difensore ha costruito la propria carriera attraverso diverse tappe di crescita. Formatosi inizialmente nel settore giovanile dell’Inter, ha poi proseguito il suo percorso tra i dilettanti con la Virtus CiseranoBergamo in Serie D, dove ha iniziato a misurarsi con il calcio dei grandi. In seguito è approdato in Serie C con la Pergolettese, esperienza che ha rappresentato un ulteriore passaggio di maturazione prima dell’arrivo in Serie B al Modena nel 2025. Con il club emiliano ha compiuto il salto di qualità definitivo, imponendosi come uno dei giovani difensori più interessanti della categoria.