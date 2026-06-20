Il giovane centrocampista granata è stato convocato dal ct Bollini per lo stage di preparazione all’Europeo
Wisdom Acquah, dopo aver ricevuto la convocazione dall’Italia Under 19, sosterrà insieme ai compagni 6 allenamenti dal 22 giugno al 25 giugno con l’obiettivo di convincere Alberto Bollini a convocarlo per l’Europeo. Dunque, il centrocampista, già convocato a inizio giugno per sostenere uno stage dal 7 al 12, punta forte l’Europeo che andrebbe a coronare un’ottima stagione disputata. Insieme a lui anche Mattia Pellini, difensore granata, era stato convocato allo stage di inizio giugno, senza però essere richiamato in seguito.