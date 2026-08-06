Il classe 2005 è uscito durante l’amichevole di ieri con il Vado per una botta alla spalle, ecco le sue condizioni

Durante l‘amichevole di ieri contro il Vado, terminata 3-1 per i granata Alieu Njie è uscito in seguito ad una botta alla spalla. Il classe 2005 era subentrato a Luongo ad inizio secondo tempo, ma la sua partita è durata solo 25 minuti, con la sostituzione avvenuta intorno al 72esimo minuto. Al momento le condizioni dell’attaccante svedese non preoccupano troppo lo staff granata, anche se non sono ancora stati definiti i tempi di recupero. Tuttavia rimane molto probabile la sua assenza nell’amichevole di sabato 8 agosto, in cui i granata sfideranno l’Avellino.