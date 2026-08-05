Dopo l’esordio in maglia granata contro il Burnley, Il centrocampista granata è pronto a esordire davanti al suo nuovo pubblico

Dopo aver depositato la firma sul contratto e debuttato con la maglia granata, il tutto nel giro di una settimana, Fitz-Jim si appresta esordire davanti alla sua nuova tifoseria. Arrivato a Torino appena 7 giorni fa, il centrocampista olandese ha suscitato fin da subito grande curiosità da parte della tifoseria granata stuzzicata dalla sua carriera e dalla provenienza da una società importante come l’Ajax. Ora è il momento di dimostrare e mettere minuti nelle gambe per scalare le gerarchie del centrocampo.

Pochi minuti con il Burnley, al Fila è la sua occasione

In occasione della trasferta inglese, vinta dal Torino per 1-0, il centrocampista ex Ajax ha preso parte all’impegno nonostante sia arrivato solo qualche giorno prima. Tuttavia, il giocatore è entrato solo nella ripresa al posto di Andrea Luongo, rendendosi autore di una quarantina positiva senza particolari note da sottolineare. Dunque, pur considerando la caratura modesta della squadra avversaria, l’amichevole di oggi rappresenta un’opportunità importante per il 28 granata che ha l’occasione di accumulare minutaggio e mettere in mostra le sue qualità davanti al pubblico granata.

Gli infortuni e le incertezze a centrocampo giocano a suo favore

La situazione in mezzo al campo caratterizzata da infortuni fisici, quali Ilkhan e Anjorin, e situazioni di mercato, quali Gineitis e Ilic, lancia il ragazzo olandese che deve cogliere l’opportunità per guadagnare la fiducia di abate. Fitz-Jim, infatti, potrebbe essere il giocatore in grado di cambiare le gerarchie e scalzare la concorrenza diventando il nuovo centrocampista titolare del Torino. Dunque, il 28 granata è atteso alla sua prima apparizione al Filadelfia davanti ai propri tifosi, i quali lo vedranno all’opera dal vivo per la prima volta, come i restanti 2 ultimi colpi di mercato (Comuzzo e Comert).