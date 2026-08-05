Il Torino, dopo la vittoria con il Burnley, si appresta a ospitare al Filadelfia il Vado nella 5a amichevole stagionale
Il Torino di Abate, reduce dalla vittoria in amichevole sul campo del Burnley, si appresta ad affrontare quest’oggi il Vado (serie C) alle ore 17:30. La 5a amichevole stagionale dei granata si disputerà oggi, mercoledì 5 agosto, sul campo del Fila. Sarà possibile seguire il match gratuitamente presso l’impianto a partire dalle pre 16:00, orario di apertura dei cancelli, fino ad eventuale esaurimento dei 4.000 posti di capienza.