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Anche nell’amichevole col Burnley il centrocampista granata è stato schierato titolare dal tecnico del Torino convincendo ancora una volta

Dopo essere stato sempre schierato da Ignazio Abate in occasione delle amichevoli di Pinzolo, anche a causa dell’emergenza numerica del Torino, Andrea Luongo continua a essere utilizzato. Infatti, nonostante l’arrivo di Fitz-Jim, arrivato comunque da poco, il giovane centrocampista è stato schierato dal 1’ anche contro il Burnley, andando vicino al suo primo gol con i grandi. Tuttavia, a eccezione di Ilic e Gineitis al centro di notizie di mercato, manca ancora all’appello Ilkhan alle prese con un sovraccarico muscolare che lo ha costretto al forfait della trasferta in Inghilterra.

E se fosse lui il titolare in mezzo al campo?

Anno dopo anno, in Italia, si continua a parlare dei giovani e della corretta maniera per valorizzarli, salvo poi incappare sempre nei soliti errori relegando i giovani talenti in panchina o, come spesso accade, in campionati minori. In questo senso la questione Andrea Luongo è estremamente pertinente. Il Torino ha rinforzato ulteriormente il centrocampo a causa dei problemi fisici di alcuni giocatori granata, uno tra tutti Anjorin, ma interpreti validi ora sembrano essercene e Luongo è uno di questi. Centrocampista classe 2008, all’occorrenza anche trequartista, capace di scalare le categorie, dal Torino Under 17 alla Primavera, nel giro di un solo anno e presenziare anche in nazionale Under 17. Un percorso degno di nota, testimone delle qualità del ragazzo che hanno stregato in poco tempo Ignazio Abate.

Da trequartista a regista

A rendere ancora più prestigioso il suo percorso è la sua capacità di calarsi in una nuova posizione, quella del regista, segno di una grande maturità sportiva. Infatti, Luongo ha spesso giocato come trequartista nelle giovanili granata e qualche volta anche come ala sinistra in nazionale Under 17. Tuttavia, la duttilità e la versatilità del ragazzo hanno permesso al tecnico granata di utilizzarlo in una posizione più arretrata, dove sta convincendo partita dopo partita complicando le scelte del tecnico.

Luongo
Luongo
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ultimo aggiornamento: 04-08-2026

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6 Commenti
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andrepinga
andrepinga
30 minuti fa

Ad oggi la rosa di centrocampo e’ costituito da lui, ilkhan, l’olandese, ginetis, ilic e anjorin. Manca disperatamente un incontrista . Pobega non lo e’, un altro Casadei.

leftwing
leftwing
52 minuti fa

Meno male. Nel calcio di oggi, quello vero, dove il centrocampo è un flipper frenetico di pressing, riconquiste e ribaltamenti improvvisi, la tecnica individuale, la rapidità di piede e di testa,sono indispensabili, sia in fase di possesso sia in fase di non possesso.Lo ripeto perchè altrove leggo di un tecnico… Leggi il resto »

Kawasaki77
Kawasaki77
44 minuti fa
Reply to  leftwing

Amico mio, sai che la pensiamo spesso allo stesso modo, però nel calcio attuale anche la componente fisica è diventata fondamentale. Un centrocampo a due si costruisce con un mediano dai piedi buoni e da un incontrista fisicato. Un centrocampo con Ilkhan e Luongo secondo me non regge, deve giocare… Leggi il resto »

Last edited 40 minuti fa by Kawasaki77
Jones
Jones
1 ora fa

spero quello che spero sempre per i nostri giovani,che possano avere le loro occasioni e che si dimostrino all’altezza SFT

Kawasaki77
Kawasaki77
50 minuti fa
Reply to  Jones

Sperati

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