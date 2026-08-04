Anche nell’amichevole col Burnley il centrocampista granata è stato schierato titolare dal tecnico del Torino convincendo ancora una volta

Dopo essere stato sempre schierato da Ignazio Abate in occasione delle amichevoli di Pinzolo, anche a causa dell’emergenza numerica del Torino, Andrea Luongo continua a essere utilizzato. Infatti, nonostante l’arrivo di Fitz-Jim, arrivato comunque da poco, il giovane centrocampista è stato schierato dal 1’ anche contro il Burnley, andando vicino al suo primo gol con i grandi. Tuttavia, a eccezione di Ilic e Gineitis al centro di notizie di mercato, manca ancora all’appello Ilkhan alle prese con un sovraccarico muscolare che lo ha costretto al forfait della trasferta in Inghilterra.

E se fosse lui il titolare in mezzo al campo?

Anno dopo anno, in Italia, si continua a parlare dei giovani e della corretta maniera per valorizzarli, salvo poi incappare sempre nei soliti errori relegando i giovani talenti in panchina o, come spesso accade, in campionati minori. In questo senso la questione Andrea Luongo è estremamente pertinente. Il Torino ha rinforzato ulteriormente il centrocampo a causa dei problemi fisici di alcuni giocatori granata, uno tra tutti Anjorin, ma interpreti validi ora sembrano essercene e Luongo è uno di questi. Centrocampista classe 2008, all’occorrenza anche trequartista, capace di scalare le categorie, dal Torino Under 17 alla Primavera, nel giro di un solo anno e presenziare anche in nazionale Under 17. Un percorso degno di nota, testimone delle qualità del ragazzo che hanno stregato in poco tempo Ignazio Abate.

Da trequartista a regista

A rendere ancora più prestigioso il suo percorso è la sua capacità di calarsi in una nuova posizione, quella del regista, segno di una grande maturità sportiva. Infatti, Luongo ha spesso giocato come trequartista nelle giovanili granata e qualche volta anche come ala sinistra in nazionale Under 17. Tuttavia, la duttilità e la versatilità del ragazzo hanno permesso al tecnico granata di utilizzarlo in una posizione più arretrata, dove sta convincendo partita dopo partita complicando le scelte del tecnico.