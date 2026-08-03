Durante l’amichevole di ieri con il Burnley, vinta dai granata, c’è stato l’esordio dei nuovi acquisti: ecco come sono andati

La prima amichevole di agosto si apre con una nota positiva: il Torino vince a Burnley, vittoria di misura per 1-0 con gol di Ali Dembele. La partita, che ha visto i granata mettere in pratica le nuove idee di Abate è stato sicuramente un test positivo, utile per affinare gli ultimi dettagli, per prepararsi al meglio verso l’avvio delle gare ufficiali. Burnley-Torino inoltre, ha permesso ad Abate di schierare i nuovi granata, che hanno iniziato a mettere minuti nelle gambe, familiarizzando con il nuovo ambiente ed i compagni.

Comuzzo pronto, a Comert serve più tempo

Abate, nonostante fossero entrambi appena arrivati, ha scelto di schierare sia Comuzzo, che Comert titolari, con Coco a completare il terzetto di difesa. Il difensore italiano, che ha fatto parte del ritiro della Fiorentina, è apparso in buona forma, facendosi valere soprattutto nel duelli aerei e nei contrasti fisici. Diversa invece la situazione per Comert, con il difensore ex Valencia che è apparso in difficoltà in alcune circostanze, con la condizione fisica che non è ancora al livello di quella dei compagni squadra. Lo svizzero ha comunque bisogno di giocare, mettere minuti nella gambe, per migliorare l’intesa e dimostrare ad Abate le proprie qualità.

A centrocampo l’esordio di Fitz-Jim

Oltre ai nuovi volti del reparto difensivo, nella vittoria di ieri ha esordito anche Kian Fitz-Jim, neo acquisto arrivato dall’Ajax. L’olandese, che si giocherà le sue carte per conquistarsi il ruolo di regista è subentrato nel secondo tempo, prendendo il posto di Luongo, autore di una buona prestazione. L’ex Ajax, nonostante fosse stato ufficializzato solo nella giornata do venerdì ha scelto di mettersi subito a disposizione della squadra, mostrando la sua voglia di giocare e di fare bene nel nuovo ambiente. La sua prestazione è stata positiva, senza particolari note da segnalare, con il nuovo numero 28 granata che avrà tempo nella prossime gare per affinare l’intesa e interiorizzare le idee del mister.