Burnley-Torino, la diretta dell’amichevole pre-campionato: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Il Torino di Ignazio Abate è pronto ad affrontare un nuovo impegno precampionato, che questa volta si candida ad essere molto più complicato rispetto alle tre sfide già disputate dai granata. Ad aspettare il Torino in Inghilterra è il Burnley, squadra che per anni ha militato in Premier League, per poi retrocedere la scorsa stagione in Championship. Il match si giocherà nello stadio del Burnley, il Turf Moor.

Tra i granata occhio al possibile ritorno di Vlasic, al probabile debutto di Comuzzo, Comert e Fitz-Jim e ai giovani più promettenti, come Cacciamani e Luongo, senza dimenticarsi del portiere Mascardi, ad oggi ancora il possibile titolare in attesa del quasi certo arrivo di Perri.

Burnley-Torino: il prepartita

Ore 14.00 Mancano due ore al fischio d’inizio della partita. Le squadre arriveranno al Turf Moor nella prossima mezz’ora, poi cominceranno le operazioni di riscaldamento, quelle che precederanno la sfida tra Burnley e Torino. Attesa per l’esordio degli ultimi arrivati: è la quarta amichevole di questo precampionato.

Burnley-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione.

Burnley-Torino: dove vederla in TV e streaming

La gara sarà trasmessa su Sky e su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera.