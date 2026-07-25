Finisce con una sconfitta la terza amichevole disputata dal Torino a Pinzolo: i tifosi reagiscono alla prestazione negativa

La sconfitta rimediata nella terza amichevole stagionale contro il Cittadella ha alimentato il malcontento tra i tifosi del Torino, soprattutto tra quelli presenti sugli spalti dell’impianto di Pinzolo. Al termine della gara, chiusa con una prestazione sottotono contro una formazione di Serie C, dalla tribuna sono piovuti fischi all’indirizzo della squadra, e qualche tifosi ha anche urlato “Svegliatevi“. Un segnale di disappunto da parte della tifoseria, che si aspettava una prova più convincente nell’ultimo test del ritiro.