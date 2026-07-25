Torino-Cittadella, la diretta dell’amichevole pre-campionato: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Il Torino si prepara a scendere in campo per l’ultima amichevole del ritiro di Pinzolo. Alle ore 17.00 i granata affronteranno il Cittadella nell’ultimo test in programma sul campo della località trentina, dopo le sfide disputate contro il Pinzolo Valrendena e il Milano Alcione. Un appuntamento che chiuderà il ritiro e permetterà a mister e squadra di proseguire la preparazione in vista della nuova stagione.

Torino-Cittadella: il prepartita

Ore 15.15 La squadra del Cittadella è arrivata ora sul terreno di gioco e si prepara a valutare le condizioni del campo prima di rientrare negli spogliatoi e prepararsi al riscaldamento

Ore 15.00 Mancano due ore al calcio d’inizio di Torino-Cittadella. La formazione di Abate è pronta a scendere in campo per l’ultimo test amichevole del ritiro di Pinzolo. Per il tecnico granata e i suoi uomini sarà un’importante occasione per mettere in pratica il lavoro svolto durante queste settimane di preparazione, sia dal punto di vista fisico che tattico, e chiudere il ritiro con indicazioni preziose in vista dei prossimi impegni stagionali.

Torino-Cittadella: dove vedere la partita in tv e streaming

Il match amichevole sarà visibile in due differenti modalità: la prima su DAZN, per coloro che sono in possesso di abbonamento; la seconda sul sito ufficiale del Torino, ma quest’ultima opportunità sarà riservata solamente agli abbonati allo stadio Olimpico Grande Torino per la stagione 2026/2027.

Torino-Cittadella: le formazioni ufficiali

Torino: In attesa di comunicazione

Cittadella: In attesa di comunicazione

Torino-Cittadella: la cronaca in diretta

Calcio d’inizio alle 17.00