La formazione ufficiale del Torino per la sfida amichevole contro l’Alcione Milano: sarà la seconda gara stagionale dei granata

Tra poco Torino e Alcione Milano scenderanno in campo nell’amichevole in programma oggi alle 17:30 a Pinzolo.

Dopo il netto successo per 13-0 contro il Pinzolo Valrendena, i granata tornano in campo per un nuovo test estivo. L’obiettivo sarà quello di continuare a mettere in pratica gli schemi e i principi di gioco che il tecnico Ignazio Abate ha trasmesso alla squadra nel corso del ritiro. Per l’occasione saranno indisponibili Ilkhan e Duván Zapata. Dal primo minuto, invece, spazio ai giovani Cacciamani e Luongo, mentre tra i pali ci sarà Paleari, chiamato a guidare un reparto difensivo composto da Coco, Ismajli e Biraghi.

Torino-Alcione Milano: le formazioni ufficiali

TORINO FC (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Dembèlè, Luongo, Gineitis, Cacciamani; Casadei, Njie; Simeone. A disposizione: Mascardi, Cereser, Brezzo, Aboukhlal, Ilic, Oristanio, Kulenovic, Pellini, Dalla Vecchia, Dellavalle, Carrascosa, Bianay Balcot, Gabellini, Kugyela. Allenatore: Abate.

ALCIONE MILANO: Nava, Pirola, Chierichetti, Sadotti, Baldacchino, Lanzi, Braida, Muroni, Zamparo, Pitou, Morselli. A disposizione: Morazzoni, Mocchi, Andreassi, Galli, Miculi, Rebaudo, Parlati, Invernizzi, Marconi, Gallazzi, Lopes, Zini. Allenatore: Cusatis.