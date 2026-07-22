Torino-Alcione Milano, la diretta dell’amichevole pre-campionato: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo l’esordio stagionale in amichevole contro la formazione del Pinzolo Valrendena il Torino oggi scenderà in campo per la seconda gara di preparazione al campionato. Il calcio d’inizio contro l’Alcione Milano è previsto per le 17:30, e nel corso dei 90 minuti Abate tenterà di infondere le idee e gli schemi tattici studiati in allenamento negli ultimi giorni.

Torino-Alcione Milano: il prepartita

Ore 17.00 Comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre mentre sia il Toro che l’Alcione si stanno preparando alla gara con le solite operazioni di riscaldamento

Ore 15.30: Mancano due ore al fischio d’inizio che darà il via alla seconda amichevole stagionale del Torino. Alle 17.30 gli uomini di Abate torneranno in campo dopo il recente successo contro il Pinzolo Valrendena per sfidare l’Alcione Milano.

Torino-Alcione Milano: dove vedere la partita in TV e streaming

Il match amichevole sarà visibile in due differenti modalità: la prima su DAZN, per coloro che sono in possesso di abbonamento; la seconda sul sito ufficiale del Torino, ma quest’ultima opportunità sarà riservata solamente agli abbonati allo stadio Olimpico Grande Torino per la stagione 2026/2027.

Torino-Alcione Milano: le formazioni ufficiali

TORINO: Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Dembélé, Luongo, Gineitis, Cacciamani; Casadei, Njie; Simeone. A disp. Mascardi, Cereser, Brezzo, Aboukhlal, Ilic, Oristanio, Kulenovic, Pellini, Dalla Vecchia, Dellavalle, Carrascosa, Bianay Balcot, Gabellini, Kugyela. All.Abate.

ALCIONE MILANO: Nava; Pirola, Chierichetti, Sadotti, Baldacchino; Lanzi, Braida, Muroni; Zamparo, Pitou, Morselli. A disp. Morazzoni, Mocchi, Andreassi, Galli, Miculi, Rebaudo, Parlati, Invernizzi, Marconi, Gallazzi, Lopes, Zini. All. Cusatis.

Torino-Alcione Milano: la cronaca in diretta

Calcio d’inizio alle 17.30